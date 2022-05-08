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İzmir’de kaya parçası evin içine düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2022
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İzmir’de kaya parçası evin içine düştü

İzmir’in Konak ilçesinde kayalık alandan kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına düştü. Olayda kimse yaralanmazken, bir evin odası kullanılamaz hale geldi.

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