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Bolu'da 23 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Bolu’da 23 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

71 yaşındaki İsmail Demir, Bolu'da yaşayan ailesi tarafından 23 gündür aranıyordu. Ayı Deresi mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, dere kenarında İsmail Demir'in cansız bedenini buldu.

Bolu'da 15 Nisan'dan beri haber alınamayan 71 yaşındaki İsmail Demir, dere kenarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekke Işıklar köyü ile Dörtdivan ilçesi arasındaki Ayı Deresi mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede yaşlının hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri yaşamını yitiren kişinin, 23 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Demir olduğunu tespit etti.

Demir'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına kaldırıldı.

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