Evdeki temizlikçiyi o halde yakalamıştı! Yargıtay gizli kamerayı delil saydı

KARAR, EMSAL OLACAK

İzmir'de yaşayan H.K., evinin temizlenmesi için özel bir temizlik şirketi ile anlaştı. Devamlı ziynet eşyalarının azaldığını tespit eden H.K., anlaştığı şirkette görevli Ş.M.'den şüphelendi. Bunun üzerine evine gizli kamera yerleştirerek Ş.M.'yi takip etmeye başladı.