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İzmir’de arkadaşlarını kurşuna dizerek katletmişti! Cinayetin sebebi belli oldu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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İzmir’de arkadaşlarını kurşuna dizerek katletmişti! Cinayetin sebebi belli oldu

İzmir’de alkol aldıktan sonra 35 yaşındaki Ahmet Çetin ve 26 yaşındaki Kemal Sönmez'i silahla kafasından vurarak öldüren, 33 yaşındaki Feyyaz Bulut'u da kolundan yaralayan C.U., Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gizlendiği evde kıskıvrak yakalandı. Katil C.U., katliamın sebebini emniyet güçlerine itiraf etti.

Olay, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkisinde geçen gün saat 20.30 gerçekleşti.

ARKADAŞLARINI KURŞUNA DİZDİ

İddiaya göre, beraber alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin, Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada C.U. tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i başından, Feyyaz Bulut'u da kolundan vurdu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları, hastaneye akın etti. Ölüm haberini alanlar, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

TARTIŞMANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri ise kaçan C.U.'yu olaydan 3 saat sonra Turgutlu ilçesinde saklandığı evde yakaladı, suç aleti tabanca da ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri süren C.U.'nun verdiği ilk ifadede, olayın alacak meselesi nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.

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