İzmir’de arkadaşlarını kurşuna dizerek katletmişti! Cinayetin sebebi belli oldu
İzmir’de alkol aldıktan sonra 35 yaşındaki Ahmet Çetin ve 26 yaşındaki Kemal Sönmez'i silahla kafasından vurarak öldüren, 33 yaşındaki Feyyaz Bulut'u da kolundan yaralayan C.U., Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gizlendiği evde kıskıvrak yakalandı. Katil C.U., katliamın sebebini emniyet güçlerine itiraf etti.
Olay, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Sarıçalı Mahallesi Çayyolu mevkisinde geçen gün saat 20.30 gerçekleşti.
ARKADAŞLARINI KURŞUNA DİZDİ
İddiaya göre, beraber alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin, Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada C.U. tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i başından, Feyyaz Bulut'u da kolundan vurdu.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları, hastaneye akın etti. Ölüm haberini alanlar, hastane önünde sinir krizi geçirdi.
TARTIŞMANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri ise kaçan C.U.'yu olaydan 3 saat sonra Turgutlu ilçesinde saklandığı evde yakaladı, suç aleti tabanca da ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri süren C.U.'nun verdiği ilk ifadede, olayın alacak meselesi nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Tarih belli oldu! BİLSEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanır?
- Bekçilik alımı başvuruları: Bekçilik alımı başvuruları bitti mi? Bekçilik alımı ön sağlık kontrolü ne zaman?
- Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? Diyanet takvimi!
- LGS kaç gün kaldı? 2022 LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise sınavı ne zaman yapılacak?
- Okulların yaz tatili ne zaman? 2022 karne tatili ne zaman başlayacak? 2. dönem okullar ne zaman kapanacak?
- dvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?
- Duygusal Anneler Günü mesajı: 2022 eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa en güzel Anneler Günü mesajları burada!
- Anneler Günü şiiri: 2, 4, 6 kıtalık Anneler Günü şiirleri burada! Duygusal, en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri
- Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 BJK FB derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi istatistikleri
- MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?
- ASDEP mülakat sonuçları sorgulama: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı