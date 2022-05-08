İzmir’de arkadaşlarını kurşuna dizerek katletmişti! Cinayetin sebebi belli oldu

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları, hastaneye akın etti. Ölüm haberini alanlar, hastane önünde sinir krizi geçirdi.