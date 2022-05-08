Samsun’da genç kadın tartıştığı sevgilisine "Hakkını helal et" mesajı gönderip kendini vurdu
YAŞAM İHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde genç kadın tartıştığı erkek arkadaşına "Hakkını helal et. Seni seviyorum" mesajı gönderip kendini karnından vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
"YAPMA"
Beraber yaşadıkları eve vardığında genç kadının elinde tabancayı gören B.B. "Yapma" diye müdahale etmek istediği sırada, N.B. tabancayla kendini karnından vurdu.
Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.B. ameliyata alındı.
Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. B.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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