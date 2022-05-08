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Samsun’da genç kadın tartıştığı sevgilisine "Hakkını helal et" mesajı gönderip kendini vurdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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Samsun’da genç kadın tartıştığı sevgilisine Hakkını helal et mesajı gönderip kendini vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesinde genç kadın tartıştığı erkek arkadaşına "Hakkını helal et. Seni seviyorum" mesajı gönderip kendini karnından vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay. Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki N.B. adlı genç kadın tartıştığı erkek arkadaşı B.B.'nin cep telefonuna, "Hakkını helal et. Seni seviyorum" mesajı gönderdi. Mesajı gören B.B. eve koştu.

"YAPMA"

Beraber yaşadıkları eve vardığında genç kadının elinde tabancayı gören B.B. "Yapma" diye müdahale etmek istediği sırada, N.B. tabancayla kendini karnından vurdu.

Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.B. ameliyata alındı.

Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. B.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevgilisine o mesajı atıp kendine sıktı SEVGİLİSİNE O MESAJI ATIP KENDİNE SIKTI

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