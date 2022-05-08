Eltilerin güzellik kavgası kanlı bitti! Ağzından silahla vurdu
Son dakika haberine göre: İstanbul Sarıyer'de iki elti arasındaki kıskançlık kavgası kanlı bitti. Ece Erdoğan, 'kıskançlık' tartışması yaşadığı eltisi Sevtap Gülünbülbülü tarafından ağzından silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ece Erdoğan'ın yanağına saplanan kurşun ameliyatla alındı.
Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Camiişerif Sokak'ta önceki gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sevtap Gülünbülbülü ile eşinin kardeşinin nişanlısı Ece Erdoğan arasında kıskançlık yüzünden zaman zaman tartışma yaşanıyordu.
İki elti arasındaki bu tartışmalardan biri olay günü sokakta yaşandı. İddiaya göre, kavga sırasında Sevtap Gülünbülbülü önce eltisini darp etti ardından belinden silah çıkardı, elti Ece Erdoğan silahı almak istediğinde eltisi ateş açtı.
Kurşun Ece Erdoğan'ın yanağına isabet etti. Ece Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, Sevtap Gülünbülbülü Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
"DAHA GÜZELİM DİYE KISKANDI"
Hastaneye kaldırılan Erdoğan'ın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Yanağına saplanan kurşun ameliyat ile alındı. Ameliyattan sonra yaşananları anlatan Ece Erdoğan; " Bunların hepsi ben ondan daha güzelim diye oldu.
Hem beni kıskanıyor, hem de öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret ederek silah çekti. Silahı almak istediğimde ateş açtı. Kurşun yanağıma saplandı. Beni kıskandığı için sürekli bana saldırıyordu." dedi.
VURAN ELTİ TUTUKLANDI
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kağıthane'de bir arkadaşının evinde saklanırken gözaltına alınan şüpheli elti Sevtap Gülünbülbülü emniyette verdiği ifadesinde; "Beni hep kıskanıyordu tartıştık" dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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