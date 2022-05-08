09 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aydın-Denizli yolunda feci kazada araç ikiye bölündü! Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Aydın-Denizli yolunda feci kazada araç ikiye bölündü! Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2022
ABONE OL
Aydın-Denizli yolunda feci kazada araç ikiye bölündü! Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Aydın-Denizli karayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan genç bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ekiplerin kazaya ilişkin inceleme çalışmaları devam ediyor.

Aydın-Denizli Karayolu Köşk ilçesi Ovaköy mevkiinde gerçekleşen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 38 UF 345 plakalı otomobil ikiye bölündü.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İkiye ayrılan otomobilin sürücüsü Erhan Günel ise kazada ağır yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan genci, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Günel, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yaşam savaşını kaybeden gencin yakınları, ölüm haberi üzerine yasa boğuldu. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Aydın-Denizli Karayolu Köşk ilçesi Ovaköy mevkiinde E.G. idaresindeki 38 UF 345 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride uçmuş, A.Ç. idaresindeki 20 ASR 88 plakalı otomobil ve C.Y. idaresindeki 20 ALY 15 plakalı otomobil ile çarpışmıştı.

Çarpmanın etkisi ile 38 UF 345 plakalı otomobil ikiye bölünürken, 20 ASR 88 plakalı otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya uçmuştu. İkiye bölünen aracın sürücüsü E.G., 20 ASR 88 plakalı otomobil içerisindeki A.Ç., N.Ç., S.Ç., S.Ç. ile 20 ALY 15 plakalı otomobil içerisindeki C.Y. ve E.Y. yaralanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA