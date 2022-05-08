Aydın-Denizli yolunda feci kazada araç ikiye bölündü! Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Aydın-Denizli karayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan genç bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ekiplerin kazaya ilişkin inceleme çalışmaları devam ediyor.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
İkiye ayrılan otomobilin sürücüsü Erhan Günel ise kazada ağır yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan genci, ambulansla hastaneye kaldırdı.
Günel, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken yaşam savaşını kaybeden gencin yakınları, ölüm haberi üzerine yasa boğuldu. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Aydın-Denizli Karayolu Köşk ilçesi Ovaköy mevkiinde E.G. idaresindeki 38 UF 345 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride uçmuş, A.Ç. idaresindeki 20 ASR 88 plakalı otomobil ve C.Y. idaresindeki 20 ALY 15 plakalı otomobil ile çarpışmıştı.
Çarpmanın etkisi ile 38 UF 345 plakalı otomobil ikiye bölünürken, 20 ASR 88 plakalı otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya uçmuştu. İkiye bölünen aracın sürücüsü E.G., 20 ASR 88 plakalı otomobil içerisindeki A.Ç., N.Ç., S.Ç., S.Ç. ile 20 ALY 15 plakalı otomobil içerisindeki C.Y. ve E.Y. yaralanmıştı.
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