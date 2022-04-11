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Son dakika | Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! 16 Mayıs'a ertelendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Son dakika | Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! 16 Mayıs’a ertelendi

Son dakika haberi...Muğla'da görülen Pınar Gültekin davasında, sanık Cemal Metin Avcı'nın mahkeme heyetine yeni deliller sunacağını belirtmesi ve ertleme talep etmesi üzerine duruşma 16 Mayıs'a ertelendi.

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