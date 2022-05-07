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Haliç Tersanesi'nde korkutan yangın! Ekipler kontrol altına aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Haliç Tersanesi’nde korkutan yangın! Ekipler kontrol altına aldı

İstanbul'un Kasımpaşa ilçesindeki sahilde yer alan Haliç Tersanesi'nde bulunan bir atölyede yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Haliç Tersanesi'ndeki atölye binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kasımpaşa sahilinde yer alan Haliç Tersanesi içindeki atölye binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tersane çalışanları yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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