16 yaşındaki çocuktan kan donduran sözler! 'Allah'a kavuşmak istiyorum' deyip...
Sultanbeyli’de yaşayan 16 yaşındaki Hasan Can Aşkın, ormanlık alanda sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıktan sonra ağaca astığı iple intihar etti. Gencin canlı yayın esnasında "Kesinlikle hiçbir aile baskısından intihar etmiyorum. Annem ve babamı çok seviyorum. Onlardan ayrılacağım için şu an üzülüyorum. Benim şu an intihar etmemdeki tek sebep Allah’ın yanına kavuşmak istiyorum" dediği görüldü.
Olay, Sultanbeyli'de Turgut Reis Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda dün 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Can Aşkın (16), sosyal medyada canlı yayın yaparak intihar edeceğine dair söylemlerde bulundu.
Yayında ağaca asılı ipi gösteren Aşkın, "Annem ve babamı çok seviyorum. Onlardan ayrılacağım için şu an üzülüyorum. Benim şu an intihar etmemdeki tek sebep Allah'ın yanına kavuşmak istiyorum" dedi. Yayından sonra intihar ederek yaşamına son vereceğini söyleyen Aşkın, ağaca asılı iple kendisini asarak intihar etti.
VİDEOYU İZLEYEN POLİS EKİPLERİ CENAZEYE ULAŞTI
Sosyal medyada Hasan Can Aşkın'ın yayınını gören polis ekipleri videoda belirtilen yere geldiklerinde 16 yaşındaki gencin cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından talihsiz gencin cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
"İNTİHAR ETMEMDEKİ TEK SEBEP, ALLAH'IN YANINA KAVUŞMAK İSTİYORUM"
16 yaşındaki Hasan Can Aşkın, sosyal medyada yaptığı canlı yayında "Selamlar arkadaşlar bu son videom, son günüm. Şaka değil bu video, gerçekten intihar ediyorum. Polislerin cesedimi daha kolay bulabilmesi için direkt konumu söyleyeyim. İstanbul Sultanbeyli ormanda şu an intihar ediyorum. Kesinlikle hiçbir aile baskısından intihar etmiyorum.
Annem ve babamı çok seviyorum. Onlardan ayrılacağım için şu an üzülüyorum. Benim şu an intihar etmemdeki tek sebep Allah'ın yanına kavuşmak istiyorum. Küçüklüğümden beri kendimi bu dünyaya ait hissetmiyorum. Cennet ya da cehenneme gitmek istiyorum. Annem ve babamı çok seviyorum, intihar etmemde annem ve babamın hiçbir etkisi yok. Benim yüzümden onlara bir şey olursa ben cehennemde yanacağım. Beni seven tanıyan herkesten bir ayet bile olsa Kur'an okumasını istiyorum. Kur'an okuyanlar daha kolay cennete gidiyor" ifadelerini kullandı.
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