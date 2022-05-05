Son dakika: İstanbul’da çiğköftecide dehşet! Çocukları darbedip bodruma kilitlediler





"KARARI DUYUNCA ŞOK OLDUK, TUTUKLANMALARINI BEKLİYORDUK"

Yaşadığı korkunç anları anlatan baba Metin O., "Zaten deponun ışıkları da kapalıydı, içecek dolabını da çocukların çıkamasın diye kapağın üstüne koymuşlar. Kendileri çocuklara bu şekilde ceza veriyormuş. Bende o şahsa, 'Sen benim veya başkalarının çocuklarına bu şekilde ceza veremezsin' dedim. Ondan sonra ben polis tutanaklara geçsin diye çocukları oradan çıkartmadım. Işıkları yakıp, ısrarla çocukları çıkartmaya çalıştılar. Sonrasında polisler geldi ve çocukların bodrumda kilitli olduklarını da gördüler. Yani burası dağ başı değil, kimse kimsenin çocuğunu bir yere kilitleyemez ve ceza veremez. Bu ülkede adalet ve hukuk var. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldık, sonrasında da emniyete giderek ifade verdik. Olayı gerçekleştiren çiğköftecinin sahibi ve 2 oğlu adli kontrolle serbest kalmış. Kararı duyunca şok olduk, tutuklanmalarını bekliyorduk. Çünkü bu işledikleri suçun bir bedeli olması gerekir. Öyle olmazsa burada herkes istediğinin çocuğunu kilitleyip cezalandırır" şeklinde konuştu.