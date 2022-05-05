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Mersin’de mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Mersin’de mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dolaşmaya çıktıkları Yanışlı mağarasında 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışması sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin-Antalya D-400 Karayolu etrafında Aydıncık ilçesi Yanışlı mevkiinde yer alan Yanışlı mağarasını merak eden 4 kafadar gezmek için aşağı indi.

MAĞARADA MAHSUR KALDILAR

Denize sıfır konumda olan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken mağaraya kayalıklardan inen Sefa C., Özge Y., Deniz B. ve Burçin K., girdikleri bölgede mahsur kaldı.

Uzun süre bölgeden çıkamayan arkadaşlar, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

2 SAAT SONUNDA KURTARILDI

Ekipler mağaranın yukarı kısmında kurdukları sistemle aşağı inerek mahsur kalan 4 kişiyi 2 saatlik çalışma sonunda halatla çekerek kurtardı. Ekiplerin gece yarısına kadar uğraşarak kurtardığı 4 arkadaş, jandarmaya teslim edildi.

Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı MAĞARADA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI
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