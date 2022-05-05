Ankara’da beyin cerrahı profesörden kadın doktora ‘pes’ dedirten şiddet! Parmağını kırdı

PARMAĞINI KIRDI

Hürriyet'in haberine göre, 4 Ocak 2019'da, iddiaya göre, bir tartışma sırasında Aşkın H. genç kadının her iki elini tutarak parmaklarını büktü. Genç kadının, sol elinin üçüncü parmağı kırıldı. Tedavisinin ardından genç kadın, Aşkın H.'den şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı.