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Ankara'da beyin cerrahı profesörden kadın doktora ‘pes’ dedirten şiddet! Parmağını kırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Ankara’da beyin cerrahı profesörden kadın doktora ‘pes’ dedirten şiddet! Parmağını kırdı

Ankara'da beyin cerrahlığı yapan Prof. Dr. Aşkın H., aynı hastanede çalışan asistan doktor Hazel Y. ile aşk yaşamaya başladı. Genç kadının söylemlerine göre ikili evlilik kararı verdikten sonra aralarında çıkan tartışma sonucu ünlü profesör kadın hekimin parmağını kırdı. Şiddet olayı ardından genç kadın profesör ile ilgili şikayetçi oldu.

Dava dosyasına göre, Beyin Cerrahı Prof. Dr. Aşkın H. aynı hastanede asistan hekimlik yapan Hazel Y. ile gönül ilişkisi yaşıyordu. Genç kadının ifadelerine göre, çift evlenme kararı verdikten sonra Prof. Dr. Aşkın H., tehdit ve hakaretlerde bulundu. Genç kadın da evlenme teklifi esnasında kendisine verilen yüzüğü geri verdi.

PARMAĞINI KIRDI

Hürriyet'in haberine göre, 4 Ocak 2019'da, iddiaya göre, bir tartışma sırasında Aşkın H. genç kadının her iki elini tutarak parmaklarını büktü. Genç kadının, sol elinin üçüncü parmağı kırıldı. Tedavisinin ardından genç kadın, Aşkın H.'den şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı.

4 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce alınan raporda, Hazel Y.'nin yaralamasının basit bir tıbbi müdahaleyle giderilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi. Savcılık hazırladığı iddianamede Aşkın H. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı

İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde atılı suçlamayı kabul etmediğinin görüldüğü, müştekinin sol el 3. parmakta meydana gelen kırığın şüphelinin kasti eylemi sonucu meydana geldiğinin doktor raporuyla sabit olduğu belirtildi. İddianamede şüphelinin savunmasına itibar edilmediği de ifade edildi.

PROFESÖR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Prof. Dr. Aşkın H. de eski sevgilisi hakkında 'suç uydurma', 'iftira', 'evrakta sahtecilik' iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Davanın 21 Nisan'daki ilk duruşmasında sanık Aşkın H., "Suç tarihinde, Hazel Y. düşerek yaralandığını söyledi" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

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