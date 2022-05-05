05 Mayıs 2022, Perşembe
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Son dakika | Eyüpsultan'da feci kaza! Otomobille tramvay çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Son dakika | Eyüpsultan’da feci kaza! Otomobille tramvay çarpıştı

Son dakika haberi...Eyüpsultan’da raylara giren otomobile tramvay çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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