Bayram dönüşü bilet bulamayınca işe gidemedi! Tazminatsız kovuldu! Yargıtay’dan emsal karar





Davalı şirket ise davacının otobüs bileti bulamadığı için devamsızlık yaptığını öne sürdü. Davacının bayramın bitimini takip eden ilk iki iş günü arka arkaya 2 iş günü işe gelmediğini iddia etti. Mahkeme; davanın reddine hükmetti. Kararı davacı temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllar sonra emsal nitelikte bir karara imza attı.





Milyonlarca işçiyi ilgilendiren kararda, davacının bayram dönüşü bilet bulamamasının insani bir durum olduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: