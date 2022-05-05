Bayram tatilinin gözdesi! Yüzlerce karavan plajları doldurdu

Belki torunlarım da karavan hayatındaki bayramlara özlem duyacak. Daha modern bir şekilde yaşamlar değişecek. Ezelden beri yaşadığım bir karavan hayatı var. Yaşıyorum da ve bunu çocuklarıma ve torunlarıma tattırmak istiyorum. Benden sonra karavanımı onlar kullansın ya da yenisini alsınlar. O ruhu onlara aşılamak istiyorum. O yüzden çok mutluyum. Burada Serik Belediyesi'nin bize sunduğu çok güzel olanaklar var. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Geçen sene burada bunu tatmıştım. O yüzden evlatlarımı alıp karavanımla buraya geldim. Burada harika günler geçiriyoruz" şeklinde konuştu.