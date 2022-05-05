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Son dakika: Bayramda kazalara bağlı can kaybı yüzde 61 azaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Son dakika: Bayramda kazalara bağlı can kaybı yüzde 61 azaldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki bayramlara göre bu yıl Ramazan Bayramı'nda kazalara bağlı can kaybının yüzde 61 azaldığını belirtti.

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