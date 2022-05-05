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Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür?

Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hıdırellez bayramının en önemli geleneklerinden biri olan gül ağacına dilek gömme adeti ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür?

Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hıdırellezde birçok rituel yerine getiriliyor. Peki, Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür?

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEK DUASI NEDİR?

Hıdırellez'in en meşhur geleneklerinden biri olan dilek ritüelinde; Dilekler yazılarak gül ağacının altına gömülür ya da gül ağacının üzerine asılır. Bir sonraki gün sabahında çeşitli dilek, niyet yazılan kağıtlar, açık olarak ve yavaşça suya bırakılır.

Kâğıtlar yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına inanılır.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

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