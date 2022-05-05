Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür?

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEK DUASI NEDİR?

Hıdırellez'in en meşhur geleneklerinden biri olan dilek ritüelinde; Dilekler yazılarak gül ağacının altına gömülür ya da gül ağacının üzerine asılır. Bir sonraki gün sabahında çeşitli dilek, niyet yazılan kağıtlar, açık olarak ve yavaşça suya bırakılır.

Kâğıtlar yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına inanılır.