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Hakkari'de operasyon: 94 kilogram eroin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Hakkari’de operasyon: 94 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonda 6 çuval içerisinde 94 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleriyle "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda dün ilçenin Esendere Beldesi Türkiye-İran sınır hattında operasyon gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, 6 çuval içerisinde 94 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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