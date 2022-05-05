Hakkari’de operasyon: 94 kilogram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleriyle "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.