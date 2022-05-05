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Antalya açıklarında deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2022

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Antalya açıklarında deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi 2022

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında saat 20:29'da 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. İşte son depremler listesi...

Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında saat 20:29'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan AFAD, sarsıntının yerin 55.61 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

DEPREMİN DETAYLARI

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