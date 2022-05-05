Asiye Nur Atalay cinayetinde yeni gelişme! Katil Ümit K'nın ilk ifadesi ortaya çıktı! Anne Rahşan Atalay o detayı paylaştı...
İstanbul Esenler'de öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit K. cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi. Katil Ümit K. "Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim." ifadelerini kullandı. Cenaze sonrasında konuşan anne Rahşan Atalay ise " Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı." dedi.
Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ümit K., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
16 POLİS KAYDI VAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Arnavutköy'de bir arkadaşının evine gittiği tespit edilen şüpheli yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ele geçirildi. Daha önceden hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kez polise geliş kaydı bulunan şüpheli Ümit K., sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliğine çıkarılan şüphelinin olayla ilgili sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.
BİR ANDA KENDİMİ KAYBETTİM
Öte yandan şüpheli Ümit K.'nın kendisini yakalayan polislere olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım" dediği belirtildi.
YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
5 SENEDİR TAKINTISI VARDI
Esenler'de öldürülen Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, "5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı" dedi.
Esenler'de Ümit K. tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın cenazesi ilk olarak Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi, helallik alındı. Yakınları ayakta durmakta zorlandı. Helallik alındıktan sonra Asiye Nur Atalay'ın telli duvaklı tabutu Cabir Bin Abdullah Camii avlusuna götürüldü.
"ORTAOKULDAN BERİ KIZIMA TAKINTILIYDI"
Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, "Onu Allah'a havale ediyorum. Kızım benim melek oldu. Asiyemin yaşadığını kimse yaşamasın. Yakalanması sadece biraz içimi rahatlattı. Ama benim kızım gitti ne fayda. Hiçbir şey fayda etmiyor. Kızımla en son dün konuştuk. Bana tost yapmıştı, beraber yedik. Sonra bayramlaşmaya gitti. Arkadaşıyla yemeğe gitti geri geleceğini söyledi. Kızımı almaya gittim, başka arkadaşına gitmişler" dedi.
Atalay, "Ben eve gelene kadar olay olmuş. 5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı. Evleneceği çocukla konuşuyordu, beni tanıştırdı. Kızım başkasıyla evlenecekti. Onu Allah'a havale ediyorum. Bir kere önüme çıkarsınlar sadece yüzüne tükürmek istiyorum. Kızım Topkapı Matbaacılar Sitesi'nde çalışıyordu. Grafikerlik yapıyordu. Arkadaşındayken beni aramıştı ama telefon çok az çekiyordu, ne dediğini duyamadım. Suçu olmasına rağmen dışarıda, kızımın doğum gününde dışarı çıktı" diye konuştu.
"HEPİMİZİN EVLADI VAR. YETER"
Aile yakını Neriman Ekşioğlu, "Artık herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor. Bunları alın içeride tıkın yaşatmayın. İşkence yapın, hepimizin evladı var. Yeter" şeklinde konuştu.
Atalay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultangazi Habibler Yeşil Yayla Mezarlığı'na götürüldü.
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