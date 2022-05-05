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Film sahnelerini aratmayan soygun! Çuvalla altın çaldılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Film sahnelerini aratmayan soygun! Çuvalla altın çaldılar

Film sahnelerini aratmayan soygunun adresi İstanbul, Beykoz. 4 hırsız, kuyumcudan çuvalla altın çaldı. Yöntemleri ise herkesi şaşırttı. İşte vurgunun tüm detayları...

Beykoz, Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeki kuyumcuda 27 Nisan 2022 tarihinde hırsızlık meydana geldi. Sabah dükkana gelen işyeri sahibi E.D., kepengin açık olduğunu ve içerideki malların çalındığını görünce polisi aradı.

Film sahnelerini aratmayan soygun! Çuvalla altın çaldılar

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların işyerinin kepenginin uzaktan kumanda frekansını tespit ederek, yaptıkları uzaktan kumanda ile kolayca açtıklarını belirlendi.

Film sahnelerini aratmayan soygun! Çuvalla altın çaldılar

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlıkta şüphelilerin kepengi açarak içeri girmeleri daha sonra vitrinde bulunan ziynet eşyalarını çaldıkları görüldü. Şüphelilerin vitrinden çaldıklarını bir çuvala koyarak hızla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Film sahnelerini aratmayan soygun! Çuvalla altın çaldılar

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Film sahnelerini aratmayan soygun! Çuvalla altın çaldılar

Küçükçekmece ve Bağcılar'da 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda İsmail H.Ç.(25), Serkan Ç.(36) Ertuğrul Ö.(38) ile Kübra Y.(23) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden defalarca polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi.

Film sahnelerini aratmayan soygun! Çuvalla altın çaldılar

BİRİ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı soruşturmada daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığının failleri olduğunu tespit ettiği şüphelileri, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk etti.

Film sahnelerini aratmayan soygun! Çuvalla altın çaldılar

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Kübra Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Film sahnelerini aratmayan soygun! Çuvalla altın çaldılar

Operasyon sırasında şüphelilerle aynı evde kalan ve haklarında aranma bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Film sahnelerini aratmayan soygun! Çuvalla altın çaldılar

Bu kişilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Film sahnelerini aratmayan soygun! Çuvalla altın çaldılar

Şüpheliler Rıdvan D.(23), Adem G.(19), Anıl S.(21) ve Serkan K.(23) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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