Film sahnelerini aratmayan soygun! Çuvalla altın çaldılar

BİRİ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı soruşturmada daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığının failleri olduğunu tespit ettiği şüphelileri, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk etti.