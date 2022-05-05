Çin'de inanılmaz kurtuluş: Enkaz altından 5,5 gün sonra sağ çıktı!
Çin’in Hunan eyaletindeki Changsa şehrinin Wangcheng kesiminde 29 Nisan’da çöken binadan inanılmaz bir haber geldi. 132 saat yani tam 5,5 gün boyunca enkaz altında kalan bir kadın yıkıntıların arasından sağ olarak kurtarıldı. Dünyanın konuştuğu olay anının görüntüleri haber ajansları tarafından servis edildi.
Çin'in Hunan eyaletinde bulunan Changsa şehrinde, gece saatlerinde kurtarılan kadın, enkazdan sağ çıkarılan 10'uncu kişi oldu.
132 SAAT ENKAZ ALTINDA KALDI
29 Nisan'da çöken binadan 132 saatin ardından çıkarılan kadının bilincinin yerinde olduğu, kurtarma görevlileriyle iletişim kurabildiği kaydedildi.
20 KİŞİYE ULAŞILMAYA ÇALIŞIYOR, 39 KİŞİDEN HABER YOK
Kurtarma ekipleri seslenerek, moloz yığını içindeki metallere vurarak ve kurtarma köpekleriyle enkaz altındaki 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Bina çevresinde yaşayan 39 kişiden ise haber alınamıyor.
ŞU ANA DEK 10 KİŞİ SAĞ, 5 KİŞİ İSE ÖLÜ ÇIKARILDI
Binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle, aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.
Binanın tasarım ve inşasından sorumlu 3 kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen 5 kişi, savcılar tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" ve "sorumluların bulunup cezalandırılması" talimatını vermişti.
ENKAZDA GÜNLER GEÇİRDİ!
Resmi Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre kadın, bugün, gece yarısından kısa bir süre sonra, altı katlı binanın arka kısmının 29 Nisan'da aniden çökmesinden yaklaşık 132 saat sonra kurtarıldı.
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