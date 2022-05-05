ABD’de ölü bulunan Türk genç Emre Soykök’ün ailesinden flaş açıklama! Cinayet soruşturması da var

"OLUMSUZ HİÇBİR ŞEY YOKTU"

Suna Soykök, oğluyla en son ölümünden 2 gün önce mesajlaştıklarını ve 1 hafta önce de görüntülü konuştuklarını anlatarak, "Oğlum sevinçliydi, mutluydu, Avrupa'da iyi bir dergide makalesinin yayımlanacağını söylüyordu. En son görüştüğümüzde 'anne bu başlangıç, Amerika'da da çıkaracağım makale, çalışmalarına başlayacağım' diyordu. Çocuğumuza 26 sene emek verdik, o da biz de elimizden geleni yaptık. Bursları kazandı gitti, biz canlı gönderdik çocuğumuzu; ama cenazesi geldi. Oğlumuzda hiç olumsuz bir şey yoktu. Sürekli görüntülü konuşuyorduk. Her şeyin yolunda gittiğini söylüyordu. Ben devletimden bu olayın aydınlatılmasında bize yardımcı olmasını istiyorum. Oğlum TÜBİTAK bilim adamı bursu alıyordu. Devletimin yanımızda olmasını, bu olayı soruşturmasını istiyorum" diye konuştu.