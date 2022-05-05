Bankanın tuvaletinde gizli kamera skandalı! Kadınların müstehcen görüntülerini kayıt altına almış

Bunun üzerine çalışanın ikameti, iş yeri ve aracında aramalar yapıldı. Savcılıkça ifadesi alınan E., söz konusu yurtdışı alışveriş sitesinden birçok kere alışveriş yaptığını, bir kısmını evinde kullandığı bir kısmını ise internetten sattığını ifade etti.