Bankanın tuvaletinde gizli kamera skandalı! Kadınların müstehcen görüntülerini kayıt altına almış
Şişli'de bir bankanın birinci ve dördüncü katındaki kadınlar tuvaletine yerleştirilen gizli kamerayla aylarca kadın çalışanların müstehcen görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı. Yurt dışından satın alındığı belirlenen kameranın, şirkette teknoloji direktörü olarak çalışan görevli İsmail E. tarafından satın alındığı tespit edildi. Çalışan hakkında, 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçlarından 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Şişli'de merkezi olan ünlü bir bankanın kadın çalışanlarının tuvalete konulan gizli kamerayla görüntüleri kaydedildiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl, İstanbul Şişli'deki bir bankanın kadınlar tuvaletinde bir çalışan, kadınlar tuvaletini kullanmak istediği sırada tuvalette çöp kutusu poşetinin altına gizlenmiş gizli kamera olduğunu fark etti.
Kamerayı fark eden kadın durumu yetkililere bildirdi. Çöp kutusu üzerinde ele geçirilen yapancı marka mikro kameraya incelenmek üzere bina yönetimi tarafından el konuldu.
YURT DIŞINDAN SATIN ALINMIŞ
Kadınlar tuvaletinde bulunan kameranın ünlü bir yurt dışı alışveriş sitesinden alındığını belirlenince çalışanların internet sitesinden yapılan alışverişlerin incelendi.
Bilgi teknolojileri direktörü olarak çalışan İsmail E.'nin söz konusu siteden kamera tutarıyla aynı miktarda harcama yaptığı belirlendi.
Müfettişlerce ifadesine başvurulan çalışan, ürünlerin güvenlik kamerası ve şarj cihazı olduğunu şifahen beyan etse de farklı bir kamera olduğunu iddia etti. Durum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi.
'BEN SUÇSUZUM'
İhbar sonrası savcılık İsmail E.'nin internet sitesinden gerçekleştirilen 30 dolarlık harcamanın Mecidiyeköy hizmet binası tuvaletinde bulunan kameranın birebir aynısı olan mikro gizli kamera olduğunun tespit edildi.
Bunun üzerine çalışanın ikameti, iş yeri ve aracında aramalar yapıldı. Savcılıkça ifadesi alınan E., söz konusu yurtdışı alışveriş sitesinden birçok kere alışveriş yaptığını, bir kısmını evinde kullandığı bir kısmını ise internetten sattığını ifade etti.
Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen İsmail E., kadınlar tuvaletine kamera koymadığını beyan etti.
10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTEMİ
Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda, İsmail E. hakkında, ' Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçundan dava açıldı. Şüphelinin 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.
ÇÖP KOVALARINA YERLEŞTİRMİŞ
Hazırlanan iddianamede, müstehcen fotoğrafları ele geçirilen 11 kadının ve banka müşteki olarak yer aldı. İddianamede, binanın 1. ve 4. katında bulunan kadınlar tuvaletlerinde yapılan kontroller sırasında çöp kovalarında daha önce gizli kamera yerleştirildiğine dair sticker izlerinin olduğu tespit edildiği anlatıldı.
Yine iddianamede, kadın çalışanlarının görüntülerinin alındığı ve çalışanın yaklaşık bir yıllık süre içerisinde defalarca çalışmakta olduğu iş yerinde bulunan kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirip görüntü almak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu işlediği kaydedildi.
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