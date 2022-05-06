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Hıdırellez dilekleri sabah kaçta alınır? Gül ağacından dilek ne zaman, saat kaçta alınır?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022
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Hıdırellez dilekleri sabah kaçta alınır? Gül ağacından dilek ne zaman, saat kaçta alınır?

Hıdırellez dilekleri sabah kaçta alınır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hıdırellez bu sene 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanacak. Hıdırellez'e yaklaşılmasıyla birlikte nasıl dilek dileneceği ve gül ağacında mı dilek dilenir? sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki, Hıdırellez dilekleri sabah kaçta alınır? Gül ağacından dilek ne zaman, saat kaçta alınır?

Hıdırellez dilekleri sabah kaçta alınır? Gül ağacından dilek ne zaman, saat kaçta alınır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hıdırellez Bayramı her sene kutlanıyor. Hıdırellez Bayramı'nda çeşitli eğlenceler yapılır ve dilekler dilenerek kutlanıyor. Peki, Hıdırellez dilekleri sabah kaçta alınır? Gül ağacından dilek ne zaman, saat kaçta alınır?

HIDIRELLEZ AKŞAMI NE YAPILIR?

-Hıdırellez akşamı bugün olduğu için dileklerinizi ve dualarını yapacağınız vakit ikindiden sonra başlamış olur.
Hıdırellez akşamında gül ağacının dibine isteklerinizi temsilen resimler çizebilir, gül dalına da dileklerinizi yazdığınız kağıtları bağlayabilirsiniz.

-Hıdırellez akşamında gül ağacının dibine para gömülmemesi de adettendir.

-Hıdırellez günü sabahında kağıda yazılan dilekler gül dalından alınıp denize atılır. Dibine gömülen para ise cüzdana konulur ve bir yıl boyunca harcanmaz. Bu paranın cüzdanı bereketlendireceğine ve paranızın hiç bitmeyeceğine yorulur.

HIDIRELLEZ GECESİ BEREKET İÇİN NELER YAPILIR?

Hıdrellez gecesi Hızır'ın bereket vermesi için yiyecek kaplarının, erzak torbalarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılıyor.

HIDIRELLEZ DİLEĞİ NE ZAMAN YAZILIR?

5 mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır. Yine Hıdırıllez akşamı evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.

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