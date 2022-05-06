Hıdırellez dilekleri sabah kaçta alınır? Gül ağacından dilek ne zaman, saat kaçta alınır?

HIDIRELLEZ AKŞAMI NE YAPILIR?

-Hıdırellez akşamı bugün olduğu için dileklerinizi ve dualarını yapacağınız vakit ikindiden sonra başlamış olur.

Hıdırellez akşamında gül ağacının dibine isteklerinizi temsilen resimler çizebilir, gül dalına da dileklerinizi yazdığınız kağıtları bağlayabilirsiniz.

-Hıdırellez akşamında gül ağacının dibine para gömülmemesi de adettendir.

-Hıdırellez günü sabahında kağıda yazılan dilekler gül dalından alınıp denize atılır. Dibine gömülen para ise cüzdana konulur ve bir yıl boyunca harcanmaz. Bu paranın cüzdanı bereketlendireceğine ve paranızın hiç bitmeyeceğine yorulur.