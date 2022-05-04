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Son dakika: Meteorolojiden o iller için flaş kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Son dakika: Meteorolojiden o iller için flaş kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?

Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de kuvvetli yağış bekleniyor. Peki, Türkiye'de gelecek 5 gün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava açık mı olacak yağmurlu mu? İşte Meteorolojiden yapılan 5 günlük haritalı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yarın 08.00-19.00 saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın görülecek sağanağın Giresun çevresi ile Trabzon'un batısında kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'deki yağışların 1500 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, yağışın oluşturacağı ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Peki, Türkiye'de gelecek 5 gün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava açık mı olacak yağmurlu mu?

İşte Meteorolojiden yapılan 5 günlük haritalı hava durumu tahminleri...

İLLERE GÖRE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI

5 MAYIS PERŞEMBE

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı bulutlu 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22

6 MAYIS CUMA

7 MAYIS CUMARTESİ

8 MAYIS PAZAR

9 MAYIS PAZARTESİ

7 GÜNLÜK DETAYLI HAVA DURUMU HARİTASI (5 MAYIS-11 MAYIS)

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