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Yozgat'ı dolu vurdu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Yozgat’ı dolu vurdu

Yozgat'ta aniden bastıran dolu meyve ağaçlarına zarar verdi. Köy halkından Ercan Karakurt, dolunun yaklaşık 15 dakika yağdığını söyledi.

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