İstanbul’da toplu taşımalarda bayram yoğunluğu: Vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı

TRAMVAY SEFERLERİ AZALTILDI

Yolcu Murat Tekçe, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aşırı yoğunluk olduğunu, Karaköy durağında 25 dakika beklediğini söyledi. Tramvayın gelmemesi üzerine ters istikamete binip son durak olan Kabataş'ta indiğini ve oradan tramvaya binebildiğini anlatan Tekçe, böylelikle Cevizlibağ'a gelebildiğini kaydetti.

Yolculuğunun 1,5 saat sürdüğünü, Karaköy ve Sirkeci duraklarının diğer duraklara göre daha yoğun olduğunu dile getiren Tekçe, toplu ulaşımın bayramda ücretsiz olması dolayısıyla tramvay seferlerinin azaltıldığını ifade etti.