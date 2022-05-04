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İstanbul'da toplu taşımalarda bayram yoğunluğu: Vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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İstanbul’da toplu taşımalarda bayram yoğunluğu: Vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın son gününde toplu taşımada da yoğunluk yaşanıyor. Bayram sebebiyle ücretsiz olan toplu taşıma araçlarında çok sayıda durakta yoğunluk gözlendi. İşte toplu taşıma duraklarında son durum...

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın son gününde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayram sebebiyle ücretsiz olan toplu ulaşım araçlarında yoğunluğa neden oldu.

EN ÇOK YOĞUNLUK GÖRÜLEN DURAKLAR

Kent genelinde yer yer trafik yoğunluğu da yaşanırken, metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarının kalabalık olduğu, vatandaşların araçlara binmekte zorlandığı görüldü.

Altunizade ile Cevizlibağ metrobüs durakları, Üsküdar-Çekmeköy metro durağı ile Sirkeci, Eminönü, Kabataş tramvay duraklarının yoğunluk yaşanan yerler arasında olduğu gözlendi.

TRAMVAY SEFERLERİ AZALTILDI

Yolcu Murat Tekçe, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aşırı yoğunluk olduğunu, Karaköy durağında 25 dakika beklediğini söyledi. Tramvayın gelmemesi üzerine ters istikamete binip son durak olan Kabataş'ta indiğini ve oradan tramvaya binebildiğini anlatan Tekçe, böylelikle Cevizlibağ'a gelebildiğini kaydetti.

Yolculuğunun 1,5 saat sürdüğünü, Karaköy ve Sirkeci duraklarının diğer duraklara göre daha yoğun olduğunu dile getiren Tekçe, toplu ulaşımın bayramda ücretsiz olması dolayısıyla tramvay seferlerinin azaltıldığını ifade etti.

VATANDAŞLAR GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Ramazan Çıkrıklı ise bayramda Eminönü'ne gitmeyi planladığını ama toplu ulaşımdaki yoğunluğu gördükten sonra vazgeçtiğini, evine geri döneceğini söyledi.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 17.15 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 42 olarak ölçüldü.

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