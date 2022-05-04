04 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta 2 çoban silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Şırnak'ta 2 çoban silahla vurulmuş halde ölü bulundu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 04.05.2022
ABONE OL
Şırnak’ta 2 çoban silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Şırnak'ın İdil ilçesinde 2 çoban, hayvan otlattıkları yerin 2 kilometre ilerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA