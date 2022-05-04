Pendik’te minibüs bariyerlere çarparak taklalar attı! O anlar kamerada

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Minibüste bulunan sürücü Kadir Kara ile yolcu koltuğunda bulunan ve astsubay olduğu öğrenilen Yavuz Gönenç yaralandı. İtfaiye tarafından araç içerisinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Gönenç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle E-5 karayolu Ankara istikametinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü olan kadın, olay yerinde eşine sarılarak gözyaşı döktü.