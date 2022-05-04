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Pendik’te minibüs bariyerlere çarparak taklalar attı! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Pendik’te minibüs bariyerlere çarparak taklalar attı! O anlar kamerada

İstanbul’un Pendik ilçesinde E-5 karayolunda hareket halindeki panelvan tipi minibüs kontrolden çıkarak bariyerlere ve ardından da aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atarak yolda durabilen minibüse, hareket halindeki başka bir otomobil duramayarak çarptı. Minibüsün çarpasıyla devrilen aydınlatma direği karşı şeritteki başka bir aracın camına çarparak hasara yol açtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sularında E-5 karayolunda Pendik mevkii Ankara yönünde gerçekleşti. İddiaya göre Kadir Kara hakimiyetindeki 34 EP 2574 plakalı Ford markalı panelvan tipi minibüs kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Bariyerlere çarpan minibüs taklalar atarak yolda durdu. Yolda seyir halinde olan Fiat markalı 34 SZ 7673 plakalı otomobil duramayarak minibüse çarptı. Arıca minibüsün çarptığı aydınlatma direği karşı yola devrilerek seyir halindeki bir otomobilin camına düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Minibüste bulunan sürücü Kadir Kara ile yolcu koltuğunda bulunan ve astsubay olduğu öğrenilen Yavuz Gönenç yaralandı. İtfaiye tarafından araç içerisinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Gönenç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle E-5 karayolu Ankara istikametinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü olan kadın, olay yerinde eşine sarılarak gözyaşı döktü.


"TAKLA ATARKEN DE DİREK BENİM ARABAMIN ÜZERİNE DEVRİLDİ"

Aydınlatma direğinin devrilmesiyle otomobilinin camı patlayan İnanç Zorlu, "Sol şeritten geliyordum. Önüm bir anda toz duman oldu. Araba takla atmaya başladı. Takla atarken de direk benim arabamın üzerine devrildi. Ben karşı şeritteydim. 2 yaralı vardı. Aracımın camı patladı" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Minibüsün bariyerlere çarparak taklalar attığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs bir anda bariyerlere çarparak taklalar atmaya başlıyor. Yoldan gelen başka bir otomobil de minibüse çarpıyor.

Minibüs bariyerlere çarparak taklalar attı MİNİBÜS BARİYERLERE ÇARPARAK TAKLALAR ATTI

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