Osmanlı paraları internette satışa çıktı! İşte Osmanlı dönemine ait paraların fiyatı

"ALMAK İSTEYEN PEŞİNAT GİBİ ÖDEMELER YAPMASIN"

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, internet ortamında 'tarihi eser' olarak belirtilen objelerin satışı hakkında, "Osmanlı paraları tarihi eser niteliği taşımayabilir. Bazı internet sitelerinde 'tarihi', 'antika' gibi ifadelerle satışa sunuluyor. Satın almak isteyenler dikkatli olsun. Tarihi eser satışı için müze müdürlüğünün izni olması gerekir. Satış yapılıyorsa da polis buna müdahale edebilir. Satın almak isteyenler peşinat gibi ödeme yapmasın, konunun uzmanlarıyla görüşsünler. İnternet ortamında tarihi ya da antika değeri taşımayan objelerin satışı sıkıntılı durum yaşatabilir, hukuki süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz" diye konuştu.