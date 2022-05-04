Konya’da hazine bulundu! Bölgenin kaderini değiştirecek

Artan kısmı ise örneğin; bu sene 35 bin dekarlık alanı su altında bıraktıktan sonra düdenler vasıtasıyla Akdeniz'e bir boşalma oldu. Bunun mertebesi çok ciddi bir şekilde, tespit edemedik daha ama tahminlerimiz 40 milyon metreküp civarındadır. Bu Konya için çok büyük bir rakamdır. Biz şimdi bir proje geliştiriyoruz. Bu projeyle hem suyu Akdeniz'e boşu boşuna akıtmamış olacağız hem de bu yıl 35 bin dekarlık sahada meydana gelen bir su baskınında zirai mal kaybını önlemiş olacağız. Biz hazine bulduk ve o hazineyi Konya Ovası'na getireceğiz. Su bizim için hazinedir.''