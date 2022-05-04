Bursa ‘da vatandaşların ayı paniği kamerada: Kafa kafaya geldiler

"AYILAR DA KORKTU VE BİZİ KOVALADI"

Su doldurmaya gelen ve ardından ayı tarafından kovalanan Adem Gencer, "Biz su doldurmaya gelmiştik. Çöp konteynerinden sesler duyduk. Daha sonra arabanın farlarını oraya doğru çevirdiğimizde ayıların çöp konteynırında yemek aradığını gördük. Sonra korkutmak amaçlı biz ayıya bağırdık, ayılar da korktu ve bizi kovaladı. Biz de hemen koşarak kaçtık. Ayılar da çocuk parkına doğru indiler oradan da dereye inerek ormana geri gittiler" dedi.