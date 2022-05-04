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Bursa ‘da vatandaşların ayı paniği kamerada: Kafa kafaya geldiler

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Bursa ‘da vatandaşların ayı paniği kamerada: Kafa kafaya geldiler

Bursa'da yemek aramak için kent merkezine gelen ayı ailesi, çeşmeden su doldurmaya gelen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Ardından bir çocuk parkında arayışa devam eden ayı ailesi bir müddet sonra ortadan kayboldu.

Olay, merkez Kaplıkaya Mahallesi'nde gerçekleşti. Çeşmeye su doldurmaya gelen Bursalılar 50 metre ilerideki çöp kovasından sesler duydu. Vatandaşlar, çöp konteynerinde yemek arayan 3 ayıyı fark etti.

AYILAR İNSANLARI KOVALAMAYA BAŞLADI

Vatandaşların bağırdığı ayılar bir süre insanları kovaladı.

Daha sonra çocuk parkına giderek bir süre bekleyen ayı ailesi gözden kayboldu.

"AYILAR DA KORKTU VE BİZİ KOVALADI"

Su doldurmaya gelen ve ardından ayı tarafından kovalanan Adem Gencer, "Biz su doldurmaya gelmiştik. Çöp konteynerinden sesler duyduk. Daha sonra arabanın farlarını oraya doğru çevirdiğimizde ayıların çöp konteynırında yemek aradığını gördük. Sonra korkutmak amaçlı biz ayıya bağırdık, ayılar da korktu ve bizi kovaladı. Biz de hemen koşarak kaçtık. Ayılar da çocuk parkına doğru indiler oradan da dereye inerek ormana geri gittiler" dedi.

Vatandaşları ayı ailesi kovaladı! VATANDAŞLARI AYI AİLESİ KOVALADI!
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