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Adana'ya yaz geldi! Sıcaklıklar 35 dereceye yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Adana’ya yaz geldi! Sıcaklıklar 35 dereceye yükseldi

Adana'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte gençler serinlemek için metrelerce yükseklikteki köprünün halatlarının üzerinden Seyhan Nehrine atlaması dikkat çekti.

Hava sıcaklığının Adana'da 35 dereceyi bulduğu şu günlerde özellikle gençlerin sulama kanalı ve Seyhan Nehrindeki tehlikeli serinliği de başladı.

Adana’ya yaz geldi! Sıcaklıklar 35 dereceye yükseldi

Bu yıl tehlikeyi biraz daha abartan gençler Seyhan ve Yüreğir ilçesini birbirine bağlayan Sinanpaşa Asma Köprüsünün halatlarından suya atladı.

Adana’ya yaz geldi! Sıcaklıklar 35 dereceye yükseldi

Metrelerce yükseklikten nehre atlayan gençleri parka gezmeye gelen vatandaşlarda şaşkın bakışlarla izledi.

Adana’ya yaz geldi! Sıcaklıklar 35 dereceye yükseldi

Gençlerin nehre atlamak için halatların üzerinde korkusuzca gezmesi yürekleri ağızlara getirdi. Bazı vatandaşların polise ihbar etmesi sonucu köprü halatlarından nehre atlayan gençler gözden kayboldu.

Adana’ya yaz geldi! Sıcaklıklar 35 dereceye yükseldi

Adana'da 11 yılda bu şekilde serinlemek isteyen 275 kişi hayatını kaybetmişti.

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