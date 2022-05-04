Adana'ya yaz geldi! Sıcaklıklar 35 dereceye yükseldi
Adana'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte gençler serinlemek için metrelerce yükseklikteki köprünün halatlarının üzerinden Seyhan Nehrine atlaması dikkat çekti.
Hava sıcaklığının Adana'da 35 dereceyi bulduğu şu günlerde özellikle gençlerin sulama kanalı ve Seyhan Nehrindeki tehlikeli serinliği de başladı.
Bu yıl tehlikeyi biraz daha abartan gençler Seyhan ve Yüreğir ilçesini birbirine bağlayan Sinanpaşa Asma Köprüsünün halatlarından suya atladı.
Metrelerce yükseklikten nehre atlayan gençleri parka gezmeye gelen vatandaşlarda şaşkın bakışlarla izledi.
Gençlerin nehre atlamak için halatların üzerinde korkusuzca gezmesi yürekleri ağızlara getirdi. Bazı vatandaşların polise ihbar etmesi sonucu köprü halatlarından nehre atlayan gençler gözden kayboldu.
Adana'da 11 yılda bu şekilde serinlemek isteyen 275 kişi hayatını kaybetmişti.
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