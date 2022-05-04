Darülaceze Yaşlı Bakım Evi kapılarını açtı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü de bayramın ikinci günü Darülaceze'ye özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Polisler, Darülaceze sakinlerine hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bursa'dan gelerek yaşlıları ziyaret eden Cezayirli 3 arkadaş Selim, Bakir ve Süleyman "manevi annemiz" dedikleri Gülten Hanım ile sohbet etti.