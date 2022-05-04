Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için her yıl Yeşil Kart (Green Card) çekilişi düzenleniyor. Green Card başvurusunda bulunanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Green Card ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı Green Card başvuru sonuçları son durum nedir? İşte merak edilenler...

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl ekim ayının ilk haftası başlayan Green Card çekilişi için başvurular tamamlandı. Çekilişin sona ermesinin ardından Green Card sonuçları için bekleyiş başladı. Mayıs ayına gelmemiz ile birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurusu alınan Green Card çekilişinin sonuçları 7 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

GREEN CARD SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK (TIKLA-ÖĞREN)