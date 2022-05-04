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Adana'da sahte içki operasyonu: 810 litre ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Adana’da sahte içki operasyonu: 810 litre ele geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda 810 litre ve 2 bin 390 şişe sahte içki kiti ile 450 litre etil alkol ele geçirdi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

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