Denizli’de soba gazından zehirlenen kardeşlerden biri öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'ndeki evlerinde beraber oturan 65 yaşındaki Bahriye Ala ile kız 61 yaşındaki kardeşi Hayriye Çakmakçı'ya telefonla ulaşamayan yakınları durumu jandarmaya ihbar etti. 2 KARDEŞ HAREEKTSİZ BULUNDU Eve giden jandarma ekipleri, iki kız kardeşi hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. İki kız kardeş ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahriye Ala hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan kardeşi Hayriye Çakmakçı ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER Çakmakçı'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı incelemede iki kız kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN