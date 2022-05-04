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Denizli’de soba gazından zehirlenen kardeşlerden biri öldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Denizli’de soba gazından zehirlenen kardeşlerden biri öldü

Denizli Acıpayam’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kardeş zehirlendi. Kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri hastanede tedaviye alındı.

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