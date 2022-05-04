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Aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı

Son dakika haberi... Edirne’de aşırı alkolü sürücünün bayram dönüşüne geçen ailenin otomobiline çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Alkolü sürücü, kazayı nasıl yaptığını hatırlamadığını söyledi.

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