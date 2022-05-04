Adana’da bir adam cam silerken öldü! Acılı aile gözyaşlarına engel olmadı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Bu sırada trafikte başka bir sürücü Özdemir'i kendi aracıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalelerin ardından genç adam Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Özdemir hayatını kaybetti.