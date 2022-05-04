Adana’da bir adam cam silerken öldü! Acılı aile gözyaşlarına engel olmadı
Adana’da bir adam cam silerken bir aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın cenazesi gözyaşları içinde ailesi tarafından alındı. Çarpıp kaçan sürücü emniyet güçlerince yakalanarak karakola götürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda geçen gün saat 17.40 sularında gerçekleşti. İddiaya göre, 45 yaşındaki Ümit Özdemir ışıklarda cam silerken, bir aracın camını silip yolun kenarına geçmek istediği esnada 31 yaşındaki N.Ç.'nin kullandığı aracın altında ezildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI
Bu sırada trafikte başka bir sürücü Özdemir'i kendi aracıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalelerin ardından genç adam Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Özdemir hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ YAKALANDI
Olay yerinde Özdemir'e çarpıp kaçan N.Ç., İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
AİLE GÖZYAŞLARI İÇİNDE CENAZEYİ TESLİM ALDI
Özdemir'in cansız bedeni otopsi için kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu morgundan bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Burada gazetecilere konuşan Ümit Özdemir'in kardeşi Fadime Özdemir (41), ağabeyinin Elanur (12) ve Efe (14) isimli 2 çocuğunun olduğunu, onların yetim kaldığını söyledi. Genç kadın gözyaşlarına boğularak araç sürücüsünün hak ettiği cezayı almasını istediğini de belirtti.
Ümit Özdemir'in cenazesinin öğle namazına müteakip Asri Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Gözaltına alınan N.Ç.'nin sorgusu sürüyor.
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