03 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yol kenarındaki kayaya çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Yol kenarındaki kayaya çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2022
ABONE OL
Yol kenarındaki kayaya çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre: İzmir'in Urla ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada sürücü Efe Türköz hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA