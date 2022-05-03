Ünlü şarkıcı Jansowah’a eski nişanlı dehşeti! Kezzaplı tehdit: Sonun Bergen gibi olacak

ZORLA KAÇIRIP EVE HAPSETTİ

İddiaya göre, ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde hazırladığı klip ve müzik parçaları için Türkiye'ye geldi. Havaalanında bekleyen Furkan Akan, Selçuk'un geleceği gün ve saatten haberdar olmuş ve şarkıyı havaalanından adeta kaçırarak zorla evine götürdü. İstanbul'da kaldığı sürece genç kadınla görüşmek için şarkıcının eşyalarının bulunduğu bavulu teslim etmeyen Akan, böylece ünlü şarkıcıyı evine gelmeye zorunlu tuttu ve her defasında genç kadını darp etti.