Şevval orucu ne zaman tutulur? 2022 Şevval ayı 6 gün orucu başladı mı, nasıl tutulur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şevval ayı orucu, Ramazan ayı ardından gelen Şevval ayı içerisinde toplamda 6 gün tutulan oruçlara verilen isim. Bayramla birlikte Şevval ayı başlamış oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed; "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." Demiştir. Peki, Şevval orucu ne zaman tutulur? 2022 Şevval ayı 6 gün orucu başladı mı, nasıl tutulur? İşte faziletleri...