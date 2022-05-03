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Şevval orucu ne zaman tutulur? 2022 Şevval ayı 6 gün orucu başladı mı, nasıl tutulur? İşte faziletleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Şevval orucu ne zaman tutulur? 2022 Şevval ayı 6 gün orucu başladı mı, nasıl tutulur? İşte faziletleri...

Şevval orucu ne zaman tutulur? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şevval orucu, Ramazanın ardından gündemdeki yerini aldı. Altı oruçlar da denilen 6 gün orucu bayramın hemen ardından eda edilmek için İslam aleminin ilgisinde olacak. Peki, Şevval orucu ne zaman tutulur? 2022 Şevval ayı 6 gün orucu başladı mı, nasıl tutulur? İşte faziletleri...

Şevval orucu ne zaman tutulur? 2022 Şevval ayı 6 gün orucu başladı mı, nasıl tutulur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şevval ayı orucu, Ramazan ayı ardından gelen Şevval ayı içerisinde toplamda 6 gün tutulan oruçlara verilen isim. Bayramla birlikte Şevval ayı başlamış oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed; "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." Demiştir. Peki, Şevval orucu ne zaman tutulur? 2022 Şevval ayı 6 gün orucu başladı mı, nasıl tutulur? İşte faziletleri...

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval ayı orucu Ramazan'ın hemen ardından tutularak 30 güne 6 gün ekleyerek yapılan bir ibadet şeklidir.

Altı gün oruçları farz olmamakla birlikte Peygamber Efendimizin hadisinden hareketle fazileti büyüktür. Şevval ayı bayramda başlasa da ramazan bayramı haricinde tutulması gerekir.

Buna göre altı oruçlar şevval ayı içerisinde yer alan art arda ya da ayrı ayrı olarak toplamda 6 gün tutulan oruçlara deniyor.

ALTI GÜN ORUCU FAZİLETLERİ

Diyanet tarafından yapılan açıklama şöyle:

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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