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Yaban domuzlarının şelale keyfi! Metrelerce yükseklikten böyle suya atladılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Yaban domuzlarının şelale keyfi! Metrelerce yükseklikten böyle suya atladılar

Tunceli'de anne ve yavru yaban domuzları yaklaşık 20 metrelik şelaleden suya atladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde bulunan Pilvenk Şelalesi'nden anne ve yavru yaban domuzları 20 metrelik yükseklikten suya atladı.

Yaban domuzlarının şelale keyfi! Metrelerce yükseklikten böyle suya atladılar

Domuzların o anları bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaban domuzlarının şelale keyfi! Metrelerce yükseklikten böyle suya atladılar

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