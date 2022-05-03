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PKK’da çözülme devam ediyor! 1 kişi daha teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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PKK’da çözülme devam ediyor! 1 kişi daha teslim oldu

Türkiye'nin terör operasyonlarının yanı sıra ikna çalışmaları da sonuç vermeye devam ediyor. PKK'daki çözülmenin her geçen gün büyüdüğü bir kez daha gözler önüne serildi. PKK'dan kaçan 1 terörist teslim oldu.

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