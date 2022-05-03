03 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van'da şaşkına çeviren anlar! Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi

Van'da şaşkına çeviren anlar! Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.05.2022
ABONE OL
Van’da şaşkına çeviren anlar! Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi

Son dakika haberi... Van'ın Çaldıran ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar görüntülendi. Yolun karşısına geçen ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'nde seyir halinde olan bir sürücü, kara yolundan geçen 3 ayıyı görüntüledi.

Van’da şaşkına çeviren anlar! Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi

Bölgedeki Tendürek Dağı'nda yaşadıkları değerlendirilen ve kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için arayışlarını sürdürüyor.

Van’da şaşkına çeviren anlar! Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi

Yolun karşısına geçen ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA