Annemin Ağacı OGM ücretsiz mi? OGM’den fidan bağışı Anneler Günü hediyesi! Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır?

ANNEMİN AĞACI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Türkiye orman varlığının korunması, geliştirilmesi ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten Orman Genel Müdürlüğü, geçen yıl Anneler Günü kapsamında başlatılan ve 30 saatte 2 milyonu aşkın kişinin katıldığı kampanyaya bu yıl da devam ediyor.

ANNEMİN AĞACI FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

OGM, "Annemin Ağacı" kampanyası kapsamında www.anneminagaci.com internet sitesi üstünden anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları da veriliyor.