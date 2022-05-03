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Annemin Ağacı OGM ücretsiz mi? OGM'den fidan bağışı Anneler Günü hediyesi! Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Annemin Ağacı OGM ücretsiz mi? OGM’den fidan bağışı Anneler Günü hediyesi! Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır?

OGM Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır? Annelere bir gün değil her gün sevildiklerini hatırlatacak hediye arayışında olanlar için Orman Genel Müdürlüğü'nden müjdeli haber geldi. OGM Annemin Ağacı kampanyası ile annenizin adına fidan bağışında bulunabilirsiniz. Annemin Ağacı fidan bağışı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Annemin Ağacı OGM ücretsiz mi? OGM'den fidan bağışı Anneler Günü hediyesi! Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır? İşte cevaplar...

OGM Annemin Ağacı fidan bağışı hediyesi, annenize bir gün değil, her gün sevildiğini hatırlatacak. Sınırsız sevgileri ve şefkatleriyle kendilerini evlatlarına adayan annelerimiz için hediye arayışında olan vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü'nden fidan bağışı kampanyası başlatıldı. Peki, Annemin Ağacı OGM ücretsiz mi? OGM'den fidan bağışı Anneler Günü hediyesi! Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır? İşte haberin detayları...

ANNEMİN AĞACI OGM ÜCRETSİZ Mİ?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Annemin Ağacı kampanyası ücretsizdir.

ANNEMİN AĞACI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Türkiye orman varlığının korunması, geliştirilmesi ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten Orman Genel Müdürlüğü, geçen yıl Anneler Günü kapsamında başlatılan ve 30 saatte 2 milyonu aşkın kişinin katıldığı kampanyaya bu yıl da devam ediyor.

ANNEMİN AĞACI FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

OGM, "Annemin Ağacı" kampanyası kapsamında www.anneminagaci.com internet sitesi üstünden anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları da veriliyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanılır. Anneler Günü 2022 yılında 8 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINABİLİR?

* Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.

* Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.

* Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.

* En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.

* Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

* Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.

* Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.

* Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.

* Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.

* Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka...

* Annenizin bir cep telefonuna ihtiyacı varsa ve bütçeniz buna uygunsa akıllı bir cep telefonu da tercih edebilirsiniz. Bütçeniz uygunsa altın kolye, bileklik veya çeşitli takılara yönelebilirsiniz. Anneniz tesettürlü ise eşarp da iyi bir tercih olabilir.

* Anneler Günü'nde şık bir bluz, kot pantolon da tercih edilebilir. Bunun dışında Anneler Günü'nde kitaplar da hediye olarak tercih edilebilir. Mutfak ile haşır neşir olan anneler için mutfak eşyaları da değerlendirilebilir.

ANNELER GÜNÜ NEDİR?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanılır. Bu özel günde anneleri onurlandırmak için çeşitli hediyeler alınır.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

1864'te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10'uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna'ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia'lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi.

Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra anneler için 'Arkadaşlık Günü' adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna'nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek 'Anneler Günü'nü ilan ettiği söylenir.

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