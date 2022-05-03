Annemin Ağacı OGM ücretsiz mi? OGM'den fidan bağışı Anneler Günü hediyesi! Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır?
OGM Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır? Annelere bir gün değil her gün sevildiklerini hatırlatacak hediye arayışında olanlar için Orman Genel Müdürlüğü'nden müjdeli haber geldi. OGM Annemin Ağacı kampanyası ile annenizin adına fidan bağışında bulunabilirsiniz. Annemin Ağacı fidan bağışı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Annemin Ağacı OGM ücretsiz mi? OGM'den fidan bağışı Anneler Günü hediyesi! Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır? İşte cevaplar...
OGM Annemin Ağacı fidan bağışı hediyesi, annenize bir gün değil, her gün sevildiğini hatırlatacak. Sınırsız sevgileri ve şefkatleriyle kendilerini evlatlarına adayan annelerimiz için hediye arayışında olan vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü'nden fidan bağışı kampanyası başlatıldı. Peki, Annemin Ağacı OGM ücretsiz mi? OGM'den fidan bağışı Anneler Günü hediyesi! Annemin Ağacı sertifikası nasıl alınır? İşte haberin detayları...
ANNEMİN AĞACI OGM ÜCRETSİZ Mİ?
Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Annemin Ağacı kampanyası ücretsizdir.
ANNEMİN AĞACI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?
Türkiye orman varlığının korunması, geliştirilmesi ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten Orman Genel Müdürlüğü, geçen yıl Anneler Günü kapsamında başlatılan ve 30 saatte 2 milyonu aşkın kişinin katıldığı kampanyaya bu yıl da devam ediyor.
ANNEMİN AĞACI FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...
OGM, "Annemin Ağacı" kampanyası kapsamında www.anneminagaci.com internet sitesi üstünden anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları da veriliyor.
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü, Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanılır. Anneler Günü 2022 yılında 8 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINABİLİR?
* Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.
* Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.
* Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.
* Annenizin bir cep telefonuna ihtiyacı varsa ve bütçeniz buna uygunsa akıllı bir cep telefonu da tercih edebilirsiniz. Bütçeniz uygunsa altın kolye, bileklik veya çeşitli takılara yönelebilirsiniz. Anneniz tesettürlü ise eşarp da iyi bir tercih olabilir.
* Anneler Günü'nde şık bir bluz, kot pantolon da tercih edilebilir. Bunun dışında Anneler Günü'nde kitaplar da hediye olarak tercih edilebilir. Mutfak ile haşır neşir olan anneler için mutfak eşyaları da değerlendirilebilir.
Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra anneler için 'Arkadaşlık Günü' adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna'nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek 'Anneler Günü'nü ilan ettiği söylenir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan ayı enflasyon oranı neden açıklanmadı? TÜİK 2022 Nisan enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?
- Hıdırellez ne zaman? 2022 hıdırellez hangi gün kutlanacak? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez ritüeli ve geleneği
- Bugün marketler açık mı? 3 Mayıs Salı A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak? Market çalışma saatleri
- Otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş ne zaman bitecek? 2022 Ramazan Bayramı ücretsiz köprü uygulaması son gün ne zaman?
- Şevval orucu ne zaman tutulur? 2022 Şevval ayı 6 gün orucu başladı mı, nasıl tutulur? İşte faziletleri...
- Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG kargo saat kaçta açılacak?
- Bayram ne zaman sona erecek? 5-6 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı...
- Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Uzman isim son noktayı koydu! Altın alacaklar dikkat!
- TOKİ 39 ilde konut satışları başladı mı? TOKİ 39 ilde konut satışları ne zaman başlayacak? Başvurular...
- Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları...
- 25 yıl evli kalana emeklilik! Çalışmadan emekli olmak için 3 şart var! 18 yaşını doldurmak yetiyor! İşte başvuru şartları...
- Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi belli oldu mu? TUİK enflasyon rakamları...