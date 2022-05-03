Türkiye’de ilk ve tek! Didem Balıkcı meslek hikayesini anlattı

Türkiye'nin ilk ve tek kadın keskin nişancısı Jandarma Astsubay Çavuş Didem Balıkcı, sıradışı meslek hikâyesini Hürriyet'e anlattı. 27 yaşındaki Didem Astsubay, "Kadınlarımız kendilerine güvenip, inansınlar. Başaramayacakları iş yok" dedi. Özel kamuflaj, keskin nişancı tüfeği, göreve hazırlanırken ve görev esnasını yansıtan özel fotoğraflarla Film sahnesini andıran karelerle görüntülediğimiz Didem Astsubay, nasıl 'keskin nişancı' olduğunun hikâyesini de şu sözlerle anlattı:

FİLMDEN ETKİLENDİ

"Sniper (keskin nişancı) ile Kapıdaki Düşman filmlerini izlemiştim. Keskin nişancılar beni derinden etkilemişti, o gün 'Keskin nişancı olacağım' diye kendime hedef koydum. 2018 yılında astsubaylık sınavını kazandım, 6 aylık komando eğitimimi başarıyla tamamladıktan sonra komutanlarıma 'keskin nişancı' olacağımı söyledim, önce şaşırdılar. Çünkü o güne kadar hiçbir kadın, keskin nişancı olmamış. Keskin nişancı kursuna başladım, zorlu eğitim sürecini tamamladıktan sonra belgemi aldım. Kadın olarak bir ilki başardığım, Silahlı Kuvvetler'de ilk ve tek kadın keskin nişancı olduğum için gurur duydum. Türk kadınının başarısı olarak gördüm, benden sonra geleceklere yol açtım, rol model oldum."