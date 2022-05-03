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Şevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı! Komançi saklı uyuşturucuları tek tek buldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Şevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı! Komançi saklı uyuşturucuları tek tek buldu

Kağıthane Mobil Park timi, cezaevinden çıktıktan sonra uyuşturucu satıcılığına devam ettiği öğrenilen "Şevko" lakaplı bir uyuşturucu tacirinin adresine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Komançi'nin de katıldığı operasyonda 10 parça satışa hazır fişeklenmiş şekilde bonzai, 69 adet ekstazi hap ve çok miktarda para ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, Gültepe Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleriyle yaptığı ortak çalışmada, uyuşturucu satıcılığı yapması nedeniyle tutuklanan "Şevko" lakaplı zehir taciri Şevket T.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı bilgisine ulaştı.

Şevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı! Komançi saklı uyuşturucuları tek tek buldu

Uyuşturucu satmaya devam ettiği istihbaratı üzerine harekete geçen Mobil Park timi, şahsın Çeliktepe Mahallesi'nde adresine baskın yaptı.

Şevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı! Komançi saklı uyuşturucuları tek tek buldu

'KOMANÇİ'NİN KOKLADIĞI HER YERDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Evi ve evin girişteki alanı didik didik arayan polisin çalışmasına 'Komançi' isimli narkotik köpeği de katıldı.

Şevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı! Komançi saklı uyuşturucuları tek tek buldu

Narkotik köpeğin kokladığı her alandan neredeyse uyuşturucu çıktı.

Şevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı! Komançi saklı uyuşturucuları tek tek buldu

Evde yapılan aramalarda 10 parça satışa hazır fişeklenmiş şekilde bonzai, 69 adet ekstazi hap, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen toplamda bin 650 lira para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen telefon ve sim kart ele geçirildi.

Şevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı! Komançi saklı uyuşturucuları tek tek buldu

"ŞEVKO" ÇIKTIĞI CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ
Şevket T. ile evde bulunan Ferhat K. gözaltına alındı.

Şevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı! Komançi saklı uyuşturucuları tek tek buldu

Ferhat K.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Şevket T., çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şevko lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı! Komançi saklı uyuşturucuları tek tek buldu

Ele geçirilen malzemelere ise incelemek üzere el konuldu.

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